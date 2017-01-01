Дмитрий Маликов стал снова отцом. Сколько обошлось певцу рождение сына

Что бы снова стать отцом музыканту пришлось заплатить кругленькую сумму.
Что бы снова стать отцом музыканту пришлось заплатить кругленькую сумму за услуги суррогатной матери, пишет Дни.ру.
За такой сервис приходится дорого платить. Но секретность в клинике на таком уровне, что даже цены на пребывание в клинике не разглашаются посторонним.
Однако сайту teleprogramma.pro удалось узнать, что стоимость услуг суррогатной матери, включая юридическое сопровождение процедуры, ЭКО, ежемесячное содержание матери, медицинское сопровождение беременности и родов может стоить в среднем два миллиона рублей, из них 700 – 800 тысяч придется заплатить самой суррогатной матери за ее услугу.
Маликов, мечтавший о сыне, не экономил на медицинских услугах для суррогатной мамы. Роды прошли в комфортных условиях, биологические родители малыша были рядом.
Стоит отметить, жена музыканта — Елена Маликова — старше супруга на семь лет. Не исключено, что именно по этой причине пара прибегла к услугам суррогатной матери. От первого брака у Елены есть взрослая дочь Ольга, сообщает Viva.
Как известно, Дмитрий Маликов и его супруга Елена воспитывают 17-летнюю дочь Стефанию, которая, к слову, выросла настоящей красоткой и стала известным блогером — на ее Инстаграм-страницу подписаны почти полмиллиона интернет-пользователей.