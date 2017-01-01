Дмитрий Маликов стал снова отцом. Сколько обошлось певцу рождение сына

Что бы снова стать отцом музыканту пришлось заплатить кругленькую сумму.

Дмитрий Маликов с семьей. Viva.ua

В семье 47-летнего певца Дмитрия Маликова родился второй долгожданный ребенок. Малыш появился на свет в элитной клинике Ава-Петер" в Санкт-Петербурге.

Что бы снова стать отцом музыканту пришлось заплатить кругленькую сумму за услуги суррогатной матери, пишет Дни.ру.

За такой сервис приходится дорого платить. Но секретность в клинике на таком уровне, что даже цены на пребывание в клинике не разглашаются посторонним.

Однако сайту teleprogramma.pro удалось узнать, что стоимость услуг суррогатной матери, включая юридическое сопровождение процедуры, ЭКО, ежемесячное содержание матери, медицинское сопровождение беременности и родов может стоить в среднем два миллиона рублей, из них 700 – 800 тысяч придется заплатить самой суррогатной матери за ее услугу.

Маликов, мечтавший о сыне, не экономил на медицинских услугах для суррогатной мамы. Роды прошли в комфортных условиях, биологические родители малыша были рядом.

Стоит отметить, жена музыканта — Елена Маликова — старше супруга на семь лет. Не исключено, что именно по этой причине пара прибегла к услугам суррогатной матери. От первого брака у Елены есть взрослая дочь Ольга, сообщает Viva.

Как известно, Дмитрий Маликов и его супруга Елена воспитывают 17-летнюю дочь Стефанию, которая, к слову, выросла настоящей красоткой и стала известным блогером — на ее Инстаграм-страницу подписаны почти полмиллиона интернет-пользователей.