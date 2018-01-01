Дмитрий Маликов впервые показал лицо сына, рожденного суррогатной матерью

Певец решился показать малыша в день его полугодия.

Дмитрий Маликов Ural.kp.ru

Российский певец Дмитрий Маликов впервые показал своего сына Марка в честь его полугодовалого юбилея.

Ранее музыкант выкладывал фото с малышом, но не показывал его лица. В честь праздника артист на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором позирует с Марком на руках.

В подписи к фото артист решил объяснить ситуацию, в которую он "влип" из-за поста в Twitter о "еврействе и гействе".

"Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся, и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство. Что это было я не понимаю, но это выскочило на моей странице...Люди, живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции. Спасибо за поздравления Марка с полугодовалым юбилеем!", - написал Маликов.

Дмитрий Маликов и 6-месячный сын Марк instagram.com/dmitriy_malikov

Ранее Дмитрий Маликов вызвал негодование в Сети, пошутив о "еврействе и педр*льстве".

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