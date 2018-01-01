Дмитрий Маликов вызвал негодование в Сети, пошутив о "еврействе и педр*льстве"

Певец, провозглавший себя "Императором Твиттер", угодил в достаточно неприятный скандал.

Дмитрий Маликов Ural.kp.ru

Известный российский певец, композитор и пианист Дмитрий Маликов вызвал нешуточный скандал, опубликовав на своей странице в Twitter пост о "еврействе и гействе".

По мнению Маликова, для успеха в российском шоу-бизнесе "нужно либо педр*льство, либо еврейство, а лучше — педр*льное еврейство".

Исполнитель подвергся резкой критике − как со стороны своих многочисленных подписчиков, так и со стороны своих медийных знакомых. К примеру, журналист Олег Кашин, "ретвитнушвий" пост, утверждает, что его написал именно Маликов. В ответ светская львица Божена Рынска предположила, что музыкант не мог написать такого и что его аккаунт подвергся взлому хакеров.

Twitter

Twitter

Twitter

Позднее Маликов пост удалил провокационный пост и опубликовал другой, в котором утверждал, что "это всего лишь мои многолетние полушутливые наблюдения".

Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз, удивил фанатов своей физической формой, а также потроллил композитора Игоря Николаева. Пользователи Сети сейчас делятся другим сообщением Маликова, который, очевидно, полагает, что ничего обидного в его словах не было.

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