Дмитрию Диброву с молодой женой не дают уединиться на отдыхе

Супруге телеведущего приходится делить его внимание с друзьями пары.

Полина и Дмитрий Дибровы Instagram

Известный телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина в первые дни весны сбежали на далекие и жаркие Мальдивы.

Об этом пишет starhit.

Пара отправилась на отдых вдвоем, оставив троих своих наследников дома.

Полина Диброва пребывает в полном восторге от каникул в экзотическом месте. В микроблоге многодетной мамы можно увидеть полный фотоотчет о ее пребывании на Мальдивах. Здесь молодая женщина смогла отвлечься от ежедневных забот о семье, полностью расслабиться и получить удовольствие от общения с природой. Правда, есть один нюанс, который немного подпортил впечатление Полины Дибровой от поездки.

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В микроблоге она призналась, что мечтала во время отдыха провести время только вдвоем с мужем Дмитрием. Но супруге телеведущего приходится делить его внимание с друзьями пары, которых они совершенно случайно встретили на Мальдивах.

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"Вот у нас с мужем удивительная способность к приключениям. Ничего не предвещало праздника. Пришли на завтрак, а тут… Встретили близких друзей из Таганрога. Как говорят в Ростове: "Нет, ну это надо?" Хотели отдохнуть вдвоем в тишине", — поделилась эмоциями Полина Диброва.

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Напомним, молодая жена Диброва приняла участие в откровенной фотосессии.