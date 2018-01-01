До цивилизации – 4 часа на авто: где принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц. Видео

В свадебное путешествие молодожены отправятся осенью.

Стало известно, где и как принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц. Фото: Reuters

Американская актриса

и принц Гарри

В свадебное путешествие молодая чета отправится не раньше осени. Всему виной – официальные мероприятия, присутствовать на которых Гарри и Меган обязует их положение.

Молодые супруги не раз намекали, что поедет туда, где работали волонтерами еще в начале своих отношений, говорится в сюжете ТСН. Вероятнее всего, это будет африканская Намибия, которая славится своей дикой природой и удаленностью.

По имеющимся сведениям, Гарри уже присмотрел место. Это новый отель, ночь в котором стоит 700 долларов. Комплекс состоит из шести бунгало. Они расположены на значительном расстоянии друг от друга, чтобы посетители отеля не мешали друг другу.

Напомним, Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера. Невеста выбрала традиционное белое платье с длинной фатой.

Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.

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Также стало известно, какие титулы получат Меган Маркл и принц Гарри после свадьбы. В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.

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