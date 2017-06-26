Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась, что она несчастна

Поклонники звезды оценили ее речь и написали, что целиком и полностью поддерживают.

Румер Уиллис Instagram

Об этом пишет Сплетник.

По такому поводу она опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков из личного архива.

На одном из кадров маленькая Румер позирует фотографу в обуви на высокой подошве. Умилительное фото Уиллис сопроводила трогательным комментарием, в котором заявила, что счастлива быть самой собой.

Публикация от Rumer Willis (@ruelarue) Июн 25 2017 в 5:14 PDT

По словам Румер, всю жизнь она стремилась делать то, что требовали от нее другие. Она проводила невероятное количество манипуляций с собственной внешностью, чтобы нравиться окружающим. Она жила для других, совершенно забыв о себе. В какой-то момент Уиллис осознала, что не должна никого слушать, а поступать так, как лично ей того хочется.

Публикация от Rumer Willis (@ruelarue) Авг 16 2017 в 3:05 PDT

"Вот перед вами эта девочка, которая празднует свой день рождения и совершенно не боится собственного таланта и уверенности в себе. Та девочка, которая может кричать с горных вершин. Мне есть что сказать...Та маленькая Румер всегда жила внутри меня, но я прятала ее, поскольку считала слишком странной и непохожей на остальных. Очень редко та Румер могла появиться, разве что ненадолго или только во время общения с сестрами. Все остальное время я скрывала настоящую Румер и делала все возможное, чтобы она никого не беспокоила своим появлением... Всю свою сознательную жизнь я думала, что могу быть той, которой все хотят, чтобы я была...Я думала, что так стану счастливее, но я никогда не была счастлива из-за этого... В какой-то степени я потеряла ту самую девочку с фотографии, она покинула меня... Но все же мой главный подарок самой себе – от странной, неординарной, доброй, взрывной, импульсивной, сумасшедшей, любящей плохие тв-программы, не просящей у всех подряд прощения до прекрасной женщины, которой я стала... Я помню ту маленькую девочку с фотографии, и я очень горжусь тем, кем она стала...", — написала Румер в Instagram.

Публикация от Rumer Willis (@ruelarue) Июл 24 2017 в 7:05 PDT

Поклонники звезды оценили ее речь и написали, что целиком и полностью поддерживают. Они также считают, что самое главное для любого человека — принять свою уникальность.

Напомним, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса делала пластику.