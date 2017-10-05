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Дочь Джеки Чана призналась в нетрадиционной ориентации

Сегодня, 16:54

Подписчики разделились во мнениях, кто-то поддержал девушку, а кто-то выступил против.

Этта У Чжолинь
Этта У Чжолинь Instagram
На днях 17-детняя дочка актера Джеки Чана Этта У Чжолинь опубликовала в своем Instagram снимок, где она стоит на радужном фоне с бритой головой.

К фото девушка поставила хэштеги: "ЛГБТ", "лесбиянка", "андрогинность", пишет Grazia.

Не сложно догадаться, что таким образом Этта решилась на каминг-аут. Подписчики разделились во мнениях, кто-то поддержал девушку, а кто-то выступил против.

Публикация от @stolenmilktea

В следующем посте Этта расписала своим мысли и чувства по поводу своего решения и поблагодарила тех, кто поддержал ее: "Я в восторге от того, сколько слов поддержки и сколько любви получили мы с моей девушкой. Люди со всего мира поддерживают нас, пока СМИ Гонконга продолжают насмехаться. Я выросла в мире, где много негатива и предвзятости, но сейчас я чувствую в себе силы для того, чтобы помочь таким же, как я. Спасибо всем за нескончаемый поток любви и за понимание".

Напомним, американский поп-певец признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Теги:  
Джеки Чан, Этта У Чжолинь, дочь, нетрадиционная ориентация, ЛГБТ
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