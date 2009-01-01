Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради позировала обнаженной, опубликованы фото

Съемка посвящена рекламной кампании бренда Chanel.

Лили-Роуз Депп Instagram

Актриса и модель Лили-Роуз Депп впервые снялась обнаженной для обложки журнала.

Снимки дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради украсят страницы итальянского Vogue, пишет kp.ua.

Съемка посвящена рекламной кампании бренда Chanel, с которым Лили-Роуз сотрудничает последние два года. Она является рекламным лицом коллекции парфюмов и аксессуаров, а также музой Карла Лагерфельда. Лили-Розу два раза участвовала в показах Chanel в качестве модели.

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Снимком с откровенной фотосесии двушка поделилась на своей странице в Инстаграм и тут же столкнулась с волной негатива. Подобную съемку многие посчитали детской порнографией.

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Мама Лили-Роуз, французская актриса Ванесса Паради тоже впервые снялась обнаженной в 17-летнем возрасте. Но не для обложки глянца, а в фильме "Белая свадьба", за который она получила премию "Сезар", как исполнительница главной роли.

Напомним, возлюбленная Леонардо ДиКаприо позировала обнаженной.