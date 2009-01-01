Дочь Евгения Кошевого выиграла гран-при международного фестиваля с песней Джамалы

Актер "Квартала 95" поделился своими переживаниями и эмоциями на странице в соцсетях.

Евгений Кошевой с дочерью Варварой Viva.ua

Старшая дочь актера Евгения Кошевого Варвара выиграла гран-при международного фестиваля-конкурса талантов "Україна єднає світ", исполнив победную песню Джамалы "1944".

Осенью 2016 года 8-летняя Варвара принимала участие в проекте "Голос. Дети", который выходил на канале "1+1".

По результатам слепых прослушиванием она попала в команду звездного тренера Потапа, но на следующих песенных этапах Варвара уступила место другим участницам.

Это не могло не расстроить как Варвару, так и Евгения, который в прямом эфире программы даже не смог сдержать отцовских слез.

Но Варвара Кошевая, помимо сильного голоса, обладает еще и сильным характером и волей, что и позволило ей не останавливаться на достигнутом. Именно эти черты и стремление девочки развивать свои таланты позволили ей получить приз в фестивале-конкурсе "Україна єднає світ" в категории "Эстрадное пение", возраст 7-9 лет. Выбор столь нелегкой в исполнении песни сделала сама Варвара — именно она настояла на композиции "1944".

Актер "Квартала 95" поделился своими переживаниями и эмоциями на странице в соцсетях: "Вчера моя старшая дочь снова погрузила нас с Ксенией Кошевой в прекрасный мир родительских переживаний, участвуя в Международном Фестивале-Конкурсе "Україна Єднає Світ"!!! Вспомнились чувства, которые взяли в плен нас на Голос.Дети!!!!!! Потеют руки, не соображает голова и много других переживательных симптомов)))))) Но это стоило того. Наша девочка взяла Гран-При в категории "Естрадний Спів" вік 7-9 років!!! Спасибо Ларисе Леонидовне)))))), организаторам и всем причастным к этому событию!!!! Дети получили массу удовольствия, а родители в восторге от своих детей.

P.S. На выборе песни настояла Варвара)))".

Напомним, семейство Кошевого рассказало о звездной болезни дочери.