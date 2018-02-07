Дочь известной модели полностью обнажилась для социальной рекламы, фото и видео

Девушка снялась для журнала о спорте.

Сейлор Бринкли-Кук смело позирует перед объективами телекамер. Фото: Sports Illustrated

Дочь востребованной модели Кристи Бринкли снялась для журнала Sports Illustrated. 19-летняя Сейлор Бринкли-Кук стала одной из участниц специального проекта издания.

Для фотосессии девушка полностью обнажилась. Фото и видео опубликовано в Instagram Sports Illustrated.

"У нас получился по-настоящему женский проект. Чувствовала себя, как в женской раздевалке", – говорит юная модель.

Девушка созналась, что не стеснялась находится перед камерами обнаженной, поскольку в съемочной группе работали только женщины.

Фото: Sports Illustrated

Социальная цель съемки - "сделать женщин полноправными участниками рабочего процесса, а не просто объектами". Главным редактором проекта выступила Эм Джи Дей, которая двадцать лет сотрудничает со Sports Illustrated, в работе над выпуском ей помогала фотограф Тейлор Беллантайн.