Дочь известной модели полностью обнажилась для социальной рекламы, фото и видео

Девушка снялась для журнала о спорте.
Для фотосессии девушка полностью обнажилась. Фото и видео опубликовано в Instagram Sports Illustrated.
"У нас получился по-настоящему женский проект. Чувствовала себя, как в женской раздевалке", – говорит юная модель.
Девушка созналась, что не стеснялась находится перед камерами обнаженной, поскольку в съемочной группе работали только женщины.
Социальная цель съемки - "сделать женщин полноправными участниками рабочего процесса, а не просто объектами". Главным редактором проекта выступила Эм Джи Дей, которая двадцать лет сотрудничает со Sports Illustrated, в работе над выпуском ей помогала фотограф Тейлор Беллантайн.