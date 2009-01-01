Дочь Майкла Джексона считает, что ее отца убили

Пэрис Джексон также добавила, что хочет правосудия и найти виновных.

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18-летняя дочь американского певца Майкла Джексона — Пэрис-Майкл Кетрин Джексон дала интервью журналу Rolling Stone, в котором заявила, что не верит в смерть отца по естественным причинам.

Об этом пишет mignews.

Девушка считает, что ее отец был предумышленно убит в 2009 году. По ее словам, сам Джексон говорил, что "они однажды убьют меня".

"Это очевидно. Все указывает на это. Это звучит как теория заговора или как полная несуразица, но настоящие фанаты и все члены семьи знают это", — уверена дочь Джексона.

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Пэрис Джексон также добавила, что хочет правосудия и найти виновных, так как смерти ее отца желало "множество людей".

Напомним, дочь Майкла Джексона стала похожа на Мадонну.