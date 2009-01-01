Дочь Майкла Джексона стала похожа на Мадонну

В Париже она снималась в рекламном клипе для Chanel.

Пэрис Джексон Instagram

Об этом пишет 7Дней, ссылаясь на dailymail.co.uk.

И хотя девушка прибыла в столицу Франции по делу, она смогла выкроить достаточно свободного времени, чтобы насладиться романтическими прогулками по городу о своим любимым.

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До недавнего времени казалось, что Пэрис, которой в апреле прошлого года исполнилось 18 лет, все еще переживает период подросткового бунтарства. Она то красила волосы в бирюзовый цвет, то обзаводилась немыслимой панковской прической, то делала себе все новые татуировки… Но с ней вдруг произошло внезапное преображение — и девушка превратилась в гламурную красотку! Более, того, снявшись в Париже в рекламном клипе для Chanel, Пэрис поразила всех удивительным сходством с певицей Мадонной (образца конца 80-х — начала 1990-х).

С бойфрендом Майклом Снодди Instagram

Напомним, дочь Майкла Джексона сделала тату в память об отце.