Дочь Майкла Джексона закрутила лесбийский роман с супермоделью - СМИ

Якобы избранница Пэрис Джексон старше ее на несколько лет.

Пэрис Джексон и Кара Делевинь Gossip Cop

Западные СМИ-таблоиды заподозрили Пэрис, дочь покойного легендарного певца и музыканта Майкла Джексона, в однополом романе с супермоделью.

Избранницей 19-летней Пэрис якобы стала 25-летняя британка Кара Делевинь.

К слову, такие "подозрения" падают на девушек уже не в первый раз. Ранее, в декабре прошлого Делевинь и Джексон застали фотографы-папарацци, когда они выходили вдвоем с модной вечеринки и направлялись в гостиницу.

RadarOnline

Напомним, ранее Пэрис Джексон шокировала СМИ небритыми ногами и подмышками.