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Дочь Майкла Джексона закрутила лесбийский роман с супермоделью - СМИ

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Якобы избранница Пэрис Джексон старше ее на несколько лет.

Пэрис Джексон Кара Делевинь
Пэрис Джексон и Кара Делевинь Gossip Cop

Западные СМИ-таблоиды заподозрили Пэрис, дочь покойного легендарного певца и музыканта Майкла Джексона, в однополом романе с супермоделью.

Избранницей 19-летней Пэрис якобы стала 25-летняя британка Кара Делевинь.

К слову, такие "подозрения" падают на девушек уже не в первый раз. Ранее, в декабре прошлого Делевинь и Джексон застали фотографы-папарацци, когда они выходили вдвоем с модной вечеринки и направлялись в гостиницу.

Пэрис Джексон Кара Делевинь 2
RadarOnline

Напомним, ранее Пэрис Джексон шокировала СМИ небритыми ногами и подмышками.
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Пэрис Джексон, Кара Делевинь, Майкл Джексон, роман, лесбиянки
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