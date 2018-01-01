Дочь Майкла Джексона застали в постели с известной супермоделью Карой Делевинь

Девушки смотрели фильм о лесбийской любви.

Девушки смотрели фильм о лесбийской любви Фото: parismatch.com

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон и модель Кара Делевинь, которых заподозрили в романе , сделали совместное фото и видео в лежа постели и поделились им в Сети.

Девушки смотрели фильм о лесбийской любви под названием "Кэрол", где возлюбленных сыграли актрисы Кейт Бланшетт и Руни Мара, сообщает Daily Mail.

Ранее изданию The Sun источник сообщил, что роман девушек начался еще в мае 2017 года.

"Они действительно нашли общий язык на MTV Movie and TV Awards в Лос-Анджелесе в мае (2017) и тусовались вместе с тех пор ... Кара восторгается тем фактом, что Пэрис - дочь одного из ее музыкальных героев", - поделился источник.

Он добавил, что Делевинь и Джексон начали много времени проводить вместе во время рождественских праздников. Они тогда были вместе в Лондоне, ездили в Чехию и Италию.

Девушки смотрели фильм о лесбийской любви Фото: Snapchat

Это фото недавно появилось на странице Пэрис Джексон instagram.com/parisjackson

Ранее Кара Делевинь снялась в новом откровенном фотосете.