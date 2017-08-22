Дочь Ольги Сумской впервые вышла в свет после рождения малыша

Для выхода в свет Паперная предпочла надеть женственное розовое платье на бретельках.

Ольга Сумская и Антонина Паперная Facebook.com

Об этом пишет ivona.

Мероприятие состоялось в Москве. Компанию Антонине составил отец ее дочери — 34-летний россйиский актер Владимир Яглыч. Для выхода в свет Паперная предпочла надеть женственное розовое платье на бретельках, а Владимир классический серый костюм.

Новость о том, что пара посетила премьеру, на своей страничке в Instagram рассказало российское издание Peopletalk.

"Антонина Паперная и Владимир Яглыч на премьере фильма Про любовь. Только для взрослых", — сообщило издание и опубликовало совместное фото Тони и Владимира.

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru)Авг 22 2017 в 9:43 PDT

Напомним, актриса Ольга Сумская официально подтвердила, что впервые стала бабушкой.