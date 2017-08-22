Дочь Ольги Сумской впервые вышла в свет после рождения малыша

Для выхода в свет Паперная предпочла надеть женственное розовое платье на бретельках.
Об этом пишет ivona.
Мероприятие состоялось в Москве. Компанию Антонине составил отец ее дочери — 34-летний россйиский актер Владимир Яглыч. Для выхода в свет Паперная предпочла надеть женственное розовое платье на бретельках, а Владимир классический серый костюм.
Новость о том, что пара посетила премьеру, на своей страничке в Instagram рассказало российское издание Peopletalk.
"Антонина Паперная и Владимир Яглыч на премьере фильма Про любовь. Только для взрослых", — сообщило издание и опубликовало совместное фото Тони и Владимира.
Напомним, актриса Ольга Сумская официально подтвердила, что впервые стала бабушкой.