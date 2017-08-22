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Дочь Ольги Сумской впервые вышла в свет после рождения малыша

Сегодня, 11:36

Для выхода в свет Паперная предпочла надеть женственное розовое платье на бретельках.

Ольга Сумская с дочкой
Ольга Сумская и Антонина Паперная Facebook.com
27-летняя актриса, дочь популярной украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная посетила допремьерный показ фильма "Про любовь. Только для взрослых".

Об этом пишет ivona.

Мероприятие состоялось в Москве. Компанию Антонине составил отец ее дочери — 34-летний россйиский актер Владимир Яглыч. Для выхода в свет Паперная предпочла надеть женственное розовое платье на бретельках, а Владимир классический серый костюм.

Новость о том, что пара посетила премьеру, на своей страничке в Instagram рассказало российское издание Peopletalk.

"Антонина Паперная и Владимир Яглыч на премьере фильма Про любовь. Только для взрослых", — сообщило издание и опубликовало совместное фото Тони и Владимира.

 

Напомним, актриса Ольга Сумская официально подтвердила, что впервые стала бабушкой.

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Ольга Сумская, дочь, Антонина Паперная
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