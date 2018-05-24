Дочь Пугачевой и Галкина поразила юзеров импровизированным танцем под хит Бейонсе

Лиза в трико балерины исполнила танцевальную импровизацию.

Алла Пугачева и ее дочь Лиза Галкина Фото: instagram

Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин поделился с подписчиками видео, на котором его дочь 4-летняя Лиза в балетном трико танцует под песню американской певицы Бейонсе "Halo".

Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Танцевальная импровизация от Лизы!", - подписал видео Галкин.

"Точно импровизация? Фигасе!", - удивилась ubykinainna. "Какая прелесть, какая девочка! Талантливая, как и родители!", - написалаtsoiliutsiia. "Боже, но вот создал де такую красоту! Мимимишный ребенок", - отметила marinaivanova4845. "На импровизацию не похоже, как будто вырученный танец", - написала alukaeva10.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Май 2018 в 3:33 PDT

Ранее Максим Галкин похвастался талантом сына.

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