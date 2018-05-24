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Дочь Пугачевой и Галкина поразила юзеров импровизированным танцем под хит Бейонсе

Сегодня, 14:34

Лиза в трико балерины исполнила танцевальную импровизацию.

Лиза Галкина
Алла Пугачева и ее дочь Лиза Галкина Фото: instagram
Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин поделился с подписчиками видео, на котором его дочь 4-летняя Лиза в балетном трико танцует под песню американской певицы Бейонсе "Halo".

Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Танцевальная импровизация от Лизы!", - подписал видео Галкин.

"Точно импровизация? Фигасе!", - удивилась ubykinainna. "Какая прелесть, какая девочка! Талантливая, как и родители!", - написалаtsoiliutsiia. "Боже, но вот создал де такую красоту! Мимимишный ребенок", - отметила  marinaivanova4845. "На импровизацию не похоже, как будто вырученный танец", - написала alukaeva10.

Ранее Максим Галкин похвастался талантом сына.

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Теги:  
Максим Галкин, дочь, Лиза Галкина, видео, Алла Пугачева
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