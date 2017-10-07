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Дочь Валерия Меладзе отгуляла свадьбу в Марракеше, опубликованы фото

Сегодня, 10:57

Она и ее муж Нури Вергезе расписались еще в январе этого года в городе Кембридж. 

Меладзе
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Старшая дочь Валерия Меладзе Инга отпраздновала свадьбу в Марракеше.

Об этом пишет Сплетник.

Она и ее муж Нури Вергезе расписались еще в январе этого года в городе Кембридж. Тогда свадьба прошла скромно, присутствовали только самые близкие друзья пары.

В тот день Валерий Меладзе не смог присутствовать на свадьбе дочери из-за плотного рабочего графика. Но отец невесты настаивал на том, чтобы состоялось официальное торжество, где он будет присутствовать лично.

Пара решила отметить бракосочетание в октябре. И вот, седьмого числа, Валерий повел счастливую невесту к алтарю.

В Англии гостей было 16 человек, то в этот раз пара пригласила более сотни гостей. Сама церемония проводилась на четырех языках — русском, английском, арабском и французском.

 

 

Nouri & Inga let all your dreams and hopes come true! #VERGLADZE

Публикация от Nino Eliava (@ninoeliava) Окт 7 2017 в 9:45 PDT

Напомним, Надежда Мейхер тайно вышла замуж.

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Валерия Меладзе, Инга Меладзе, свадьба, Марракеш
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