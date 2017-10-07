Дочь Валерия Меладзе отгуляла свадьбу в Марракеше, опубликованы фото

Она и ее муж Нури Вергезе расписались еще в январе этого года в городе Кембридж.

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Об этом пишет Сплетник.

Она и ее муж Нури Вергезе расписались еще в январе этого года в городе Кембридж. Тогда свадьба прошла скромно, присутствовали только самые близкие друзья пары.

В тот день Валерий Меладзе не смог присутствовать на свадьбе дочери из-за плотного рабочего графика. Но отец невесты настаивал на том, чтобы состоялось официальное торжество, где он будет присутствовать лично.

Пара решила отметить бракосочетание в октябре. И вот, седьмого числа, Валерий повел счастливую невесту к алтарю.

В Англии гостей было 16 человек, то в этот раз пара пригласила более сотни гостей. Сама церемония проводилась на четырех языках — русском, английском, арабском и французском.

Публикация от Nino Eliava (@ninoeliava)Окт 7 2017 в 9:53 PDT

Nouri & Inga let all your dreams and hopes come true! #VERGLADZE Публикация от Nino Eliava (@ninoeliava) Окт 7 2017 в 9:45 PDT

Публикация от V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze)Окт 8 2017 в 9:29 PDT

Публикация от Sofiko (@sofikomeladze)Окт 8 2017 в 3:42 PDT

Публикация от Arina (@a.r.i.n.a.m.e.l.a.d.z.e)Окт 8 2017 в 3:51 PDT

Публикация от Ana Seoane Rivas (@seo_anita)Окт 8 2017 в 5:32 PDT

Публикация от V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze)Окт 8 2017 в 11:29 PDT

Публикация от a l i c e (@aliceelizabethw)Окт 8 2017 в 3:54 PDT

Напомним, Надежда Мейхер тайно вышла замуж.