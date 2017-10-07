Дочь Валерия Меладзе отгуляла свадьбу в Марракеше, опубликованы фото

Она и ее муж Нури Вергезе расписались еще в январе этого года в городе Кембридж.
Об этом пишет Сплетник.
Она и ее муж Нури Вергезе расписались еще в январе этого года в городе Кембридж. Тогда свадьба прошла скромно, присутствовали только самые близкие друзья пары.
В тот день Валерий Меладзе не смог присутствовать на свадьбе дочери из-за плотного рабочего графика. Но отец невесты настаивал на том, чтобы состоялось официальное торжество, где он будет присутствовать лично.
Пара решила отметить бракосочетание в октябре. И вот, седьмого числа, Валерий повел счастливую невесту к алтарю.
В Англии гостей было 16 человек, то в этот раз пара пригласила более сотни гостей. Сама церемония проводилась на четырех языках — русском, английском, арабском и французском.
Напомним, Надежда Мейхер тайно вышла замуж.