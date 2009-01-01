Дочь Валерия Меладзе поделилась подробностями своей свадьбы

На бракосочетании было всего 16 человек.

Инга с мужем Нори hellomagazine.com

Об этом пишет hellomagazine.

Однако, только сейчас 25-летняя Инга решила рассказать подробности церемонии, которая прошла 14 января.

На бракосочетании было всего 16 человек. Также она подтвердила, что из-за занятости не смог приехать ее отец и родная сестра Соня.

"Предложение руки и сердца я получила еще в 2015 году. Но пожениться мы решили только сейчас. Церемонию провели в Кембридже, и это не случайно. Мы с Нори здесь учились, десять лет назад именно здесь проходили наши первые свидания", — рассказала Инга.

Однако родные смогут по-настоящему поздравить пару в октябре. Осенью Инга и ее избранник журналист "Аль-Джазира" и финансист Нори Вергизе устроят вторую свадьбу.

Она пройдет в Марракеше и обещает быть многочисленней. Именно здесь Инга получила предложение руки и сердца. Сейчас пара живет в Лондоне.

Напомним, Джамала рассказала, что у нее будет веселая современная крымско-татарская свадьба.