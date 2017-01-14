Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии, опубликовано фото

25-летняя девушка связала свою жизнь с возлюбленным Нори Вергиз.

Валерий Меладзе с дочерью Ингой Instagram

Инга Меладзе, дочь Валерия Меладзе , сыграла скромную свадьбу, где присутствовали близкие люди.

Об этом пишет starhit.

Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нори Вергиза. Сейчас молодые люди организовали небольшое торжество по случаю бракосочетания. Девушка надела белое подвенечное платье, а голову ее украшала длинная фата. Судя по всему, молодожены так счастливы стать мужем и женой, что забросили соцсети и поделились счастливым событием лишь сегодня.

"14.01.2017. Важный день, скромное торжество. Не могу дождаться пережить это еще раз с большим размахом в октябре", — написала девушка в своем микроблоге.

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Мама Инги Ирина Меладзе рассказала о том, как прошла торжественная церемония. К сожалению, знаменитый отец не смог приехать на праздник к дочери, однако на грандиозную свадьбу в октябре должна собраться вся семья.

"Это была первая часть торжества, отметили в узком кругу, было всего 16 человек — родные, друзья, — рассказала Ирина Меладзе. — Валерий не смог прилететь, поздравил дочь по телефону. Торжество прошло в Кембридже. Я прилетела вместе с младшей дочерью Ариной, а средняя Соня не смогла вырваться — у нее сессия в МГИМО. Конечно, для нее это был такой трагичный момент, она хотела в этот день быть рядом с сестрой. Но вот Инга, когда выбирала дату росписи, почему-то думала, что сессия у сестры будет до Нового года".

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