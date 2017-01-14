Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии, опубликовано фото

25-летняя девушка связала свою жизнь с возлюбленным Нори Вергиз.
Об этом пишет starhit.
Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нори Вергиза. Сейчас молодые люди организовали небольшое торжество по случаю бракосочетания. Девушка надела белое подвенечное платье, а голову ее украшала длинная фата. Судя по всему, молодожены так счастливы стать мужем и женой, что забросили соцсети и поделились счастливым событием лишь сегодня.
"14.01.2017. Важный день, скромное торжество. Не могу дождаться пережить это еще раз с большим размахом в октябре", — написала девушка в своем микроблоге.
Мама Инги Ирина Меладзе рассказала о том, как прошла торжественная церемония. К сожалению, знаменитый отец не смог приехать на праздник к дочери, однако на грандиозную свадьбу в октябре должна собраться вся семья.
"Это была первая часть торжества, отметили в узком кругу, было всего 16 человек — родные, друзья, — рассказала Ирина Меладзе. — Валерий не смог прилететь, поздравил дочь по телефону. Торжество прошло в Кембридже. Я прилетела вместе с младшей дочерью Ариной, а средняя Соня не смогла вырваться — у нее сессия в МГИМО. Конечно, для нее это был такой трагичный момент, она хотела в этот день быть рядом с сестрой. Но вот Инга, когда выбирала дату росписи, почему-то думала, что сессия у сестры будет до Нового года".
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