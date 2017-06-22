По неподтвержденной информации, Глаголева скончалась от онкологии.

Вера Глаголева с дочками Instagram

Дочери актрисы Веры Глаголевой прокомментировали ее смерть , оставив сообщения в социальных сетях. Младшая Дочь Анастасия Шубская поделилась снимком мамы.

"Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это...#навсегда", — написала Шубская в Instagram.

Допис, поширений Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Сер 16, 2017 о 6:25 PDT

Старшая дочь, актриса и балерина Анна Нахапетова попросила оставить ее семью в покое.

"Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", — написала Нахапетова в Инстаграм.

Допис, поширений Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Чер 22, 2017 о 12:30 PDT

По неподтвержденной информации, Глаголева скончалась от онкологии. В мае ее заметили в московской клинике, после чего появились слухи о болезни. Актриса все отрицала, ссылаясь на усталость от многочасовых съемок — якобы в клинику просто пошла в качестве профилактики. Об этих слухах забыли, когда Глаголева появилась на открытии Московского международного кинофестиваля 22 июня — с виду бодрая и здоровая, а 8 июля отпраздновала свадьбу младшей дочери Анастасии, которая вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина.

Допис, поширений Анна Нахапетова (@anahapetova) Сер 16, 2017 о 6:13 PDT

Напомним, состояние здоровья Нины Дорошиной, известной по роли Надюхи в фильме "Любовь и голуби", ухудшается после перенесенного инфаркта несколько лет назад.