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Дочери Сталлоне показали соблазнительные формы в купальниках: фото

Вчера, 23:29

Девушки отдыхают в Сен-Тропе.

 

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София и Систин - не только сестры, но и подружки Фото: Instagram/sistinestallone
Дочери-погодки известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне наслаждаются семейным отдыхом на Лазурном берегу в Сен-Тропе.

В Instagram звездные наследницы публикуют женственные формы в стильных купальниках.

21-летняя София поделилась снимком, на котором она запечатлена в крошечном блестящем бикини на шикарной яхте. Смуглая брюнетка продемонстрировала подписчикам сексуальные изгибы своей фигуры.

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Фото: Instagram/sistinestallone

20-летняя Систин показала фото в сдельном белом купальнике с надписью USA. Стильный наряд выгодно подчеркивает спортивную фигуру красотки и открывает обзор за соблазнительно стройные ноги.

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Фото: Instagram/sistinestallone

Напомним, ранее подросшие дочери звезды и 49-летняя жены Дженнифер Флавин привлекли особое внимание папарацци.

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Теги:  
Сильвестр Сталлоне, дочери, купальники, бикини, отдых, фото
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