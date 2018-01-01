Дочери Сталлоне показали соблазнительные формы в купальниках: фото

Девушки отдыхают в Сен-Тропе.
В Instagram звездные наследницы публикуют женственные формы в стильных купальниках.
21-летняя София поделилась снимком, на котором она запечатлена в крошечном блестящем бикини на шикарной яхте. Смуглая брюнетка продемонстрировала подписчикам сексуальные изгибы своей фигуры.
20-летняя Систин показала фото в сдельном белом купальнике с надписью USA. Стильный наряд выгодно подчеркивает спортивную фигуру красотки и открывает обзор за соблазнительно стройные ноги.
Напомним, ранее подросшие дочери звезды и 49-летняя жены Дженнифер Флавин привлекли особое внимание папарацци.
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