Дочка Валерия Меладзе отгуляла девичник в бикини

Девичник Инги прошел в Греции на острове Миконос.

Инга Меладзе Instagram

Старшая дочь Валерея Меладзе Инга Меладзе покинула ряды незамужних девушек еще в начале года (в январе 2017 она расписалась с избранником Нори Вергизом), однако торжество по этому поводу было отложено.

Совсем скоро дочка Валерия Меладзе всё-таки сыграет пышную свадьбу — её подготовкой старшая наследница продюсера занималась еще с зимы, пишет 7 Дней.

Судя по всему, банкет состоится уже совсем скоро: во всяком случае, на днях Инга "гуляла" на прощальной с незамужней жизнью вечеринке.

Публикация от Sofiko (@sofikomeladze) Авг 28 2017 в 2:04 PDT

Девичник Инги прошел в Греции на острове Миконос. Поскольку праздник для главной героини предстоящей свадьбы был организован на побережье, то дресс-кодом вечеринки, разумеется, стали купальники. Само празднование прошло в ресторане, расположенном прямо на пляже. Инга призналась, что девичник, подготовленный ее подругами, прошел идеально. "На то они и лучшие друзья, чтобы организовывать лучший девичник!" — восхитилась Инга.

Публикация от Sofiko (@sofikomeladze) Авг 27 2017 в 5:43 PDT

К слову сказать, на девичнике присутствовала сестра Инги Софико. А вот младшая из семейства Меладзе, 14-летняя Арина, вероятно, в силу своего юного возраста, вечеринку пропустила.

Публикация от Inga Meladze (@ingameladze) Сен 6 2017 в 11:52 PDT

Публикация от Inga Meladze (@ingameladze) Сен 3 2017 в 8:27 PDT

Напомним, что свадьба Инги пройдет в Марокко. Выбор на эту страну пал не случайно: муж Инги Нори Вергиз родом именно оттуда.

Публикация от Sofiko (@sofikomeladze) Авг 28 2017 в 10:37 PDT

Между прочим, его знаменитый тесть некоторое время назад честно признался, что из-за языкового барьера (Валерий не очень хорошо знает английский язык) на свадьбе, скорее всего, будет присутствовать переводчик, который поможет Меладзе общаться с молодоженами и их гостями.