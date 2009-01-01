Дом певицы Русланы сожгла молния, опубликованы фото

Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество.

Руслана Лижичко Facebook.com

В среду, 20 сентября, во время грозы в Киеве в дом украинской певицы Руслана Лыжичко попала молния.

Об этом инциденте певица сообщила у себя на странице в Facebook.

По словам Русланы, обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество.

Также артистка поделилась снимками, на которых показала, что осталось от ее жилья.

"Во время грозы в Киеве около 16:00 в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышла из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах. В Карпатах считают, что все, во что попала молния имеет что-то особенное ... Сейчас мой энерго активный дом запустился", — написала в Сети Руслана.

Напомним, Руслана с командой начали съемки социального видео в защиту Карпат.