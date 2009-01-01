Дональд Трамп назвал Мадонну "отвратительной"

Певица выступила на массовом митинге "Женский марш", который был организован против Трампа.
Об этом пишет hollywoodreporter.
58-летняя известная американская певица Мадонна 21 января в Вашингтоне (США) выступила на массовом митинге "Женский марш", который был организован против нового президента США Дональда Трампа.
Во время своей речи исполнительница дважды нецензурно высказалась в сторону новоизбранного лидера США.
Дональд Трамп ответил на высказывания артистки в его адрес. В своем интервью телеканалу Fox News президент США назвал Мадонну отвратительной.
"Честно говоря, она отвратительна", — сказал Трамп.