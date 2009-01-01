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Дональд Трамп назвал Мадонну "отвратительной"

Сегодня, 14:56

Певица выступила на массовом митинге "Женский марш", который был организован против Трампа.

Трамп, инаугурация
Дональд Трамп Reuters
Президент США прокомментировал высказывания популярной певицы Мадонны касательного него.

Об этом пишет hollywoodreporter.

58-летняя известная американская певица Мадонна 21 января в Вашингтоне (США) выступила на массовом митинге "Женский марш", который был организован против нового президента США Дональда Трампа.

Во время своей речи исполнительница дважды нецензурно высказалась в сторону новоизбранного лидера США.

Дональд Трамп ответил на высказывания артистки в его адрес. В своем интервью телеканалу Fox News президент США назвал Мадонну отвратительной.

Мадонна
Мадонна Instagram

"Честно говоря, она отвратительна", — сказал Трамп.

Напомним, американские радиостанции начали травлю Мадонны.

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Дональд Трамп, Мадонна, конфликт
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