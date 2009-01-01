Дональд Трамп оценил прелести американских красоток

Обнародованные интервью были взяты у Трампа задолго до его избрания президентом США.

Дональд Трамп Reuters

На этой неделе в прессу попали ответы Дональда Трампа на вопросы радиоведущего Говарда Стерна, известного своими провокационными интервью.

Об этом пишет Сплетник.

Обнародованные интервью были взяты у Трампа задолго до его избрания президентом США.

Стерн утверждает, что отказывался публиковать эти беседы во время предвыборной гонки, потому что это было бы предательством по отношению к миллиардеру.

Издание Newsweek назвало обнародованные беседы "фрейдистскими, а также золотым прииском для каждого, кто пытается понять личность нынешнего президента США". Во время одного из разговоров Стерн предлагает Трампу запустить новое телешоу, посвященное оценке женской красоты. Ведущий также спрашивает, правда ли то, что Дональд был в близких отношениях с самыми известными красавицами планеты.

"Верно. С одними из величайших красавиц", — ответил Трамп.

В интервью при оценке внешности знаменитых актрис Трамп комментирует выдающиеся части тела Ким Кардашьян, "прекрасную кожу" Холли Берри… Шведской модели Элин Нордегрен собеседник Стерна дает десятку по десятибалльной шкале, а лицо и кожу Анджелины Джоли оценивает лишь на семь баллов. Когда обсуждение доходит до Шарлиз Терон, Трамп отвечает: "Честно говоря, я думаю, что Иванка выглядит намного лучше.

Мне кажется, Дональд Трамп участвовал в моем шоу, чтобы повеселиться вместе со всеми нами. Было бы предательством по отношению к любому из моих гостей использование наших бесед для нападок", — объяснил Говард Стерн, почему не обнародовал эти беседы раньше.

Напомним, экс-супруг Дженнифер Лопес посоветовал Трампу закрыть рот.