Дональд Трамп продает роскошное поместье на карибском острове, опубликовано видео

Трамп купил поместье в 2013 году за 20 миллионов долларов.

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп продает роскошное поместье Le Chateau des Palmiers на карибском острове Сен-Мартен.

Об этом пишет hellomagazine.

Трамп купил поместье в 2013 году за 20 миллионов долларов, тогда же он назвал этот дом "одним из величайших особняков в мире".

В мае Трамп выставил "величайший особняк" на продажу за 28 миллионов долларов, однако покупателей не нашлось: цену риелторы признали завышенной как минимум на 11 миллионов долларов. В итоге Трамп был вынужден снизить стоимость дома до 17 миллионов долларов.

Поместье Трампов состоит из основной виллы с видом на океан, которая имеет пять спален, собственную кухню и гостиную, и второй виллы с четырьмя спальнями, кухней, офисом и гостиной. Также на территории есть гостевой дом с двумя спальнями, собственная кухня, гостиная и офис. На территории поместья располагаются два открытых бассейна, несколько теннисных кортов, тренажерный зал и бар на открытом воздухе.

"Замок Трампа" некоторое время сдавался в аренду посуточно, цена аренды варьировалась от 6 до 19 тысяч долларов в сутки в зависимости от сезона. С апреля по ноябрь на острове нередко идут дожди, зимой температура воздуха в среднем составляет 29 градусов тепла.

Напомним, в Сеть попало видео роскошной виллы Анджелины Джоли.