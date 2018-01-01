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Дорофеева рассказала о совместной тусовке с российскими артистами

Сегодня, 02:00

Исполнительница призналась, что ее впечатлила вечеринка после концерта.

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Дорофеева и Позитив съездили на "Жару" Фото: Instagram/Надя Дорофеева
Солисты известной украинской поп-группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) погуляли на вечеринке фестиваля "Жара" в азербайджанском Баку вместе с представителями российской эстрады.

"Конечно же, для артистов самое клевое - афтепати. Подробностей мы вам не расскажем, но участвовали в этих легендарных историях очень много популярных артистов, и было весело и очень круто", - рассказала Дорофеева корреспонденту "Жары".

На вечеринке были Николай Басков, Ани Лорак, Ольга Бузова, Александр Ревва, Ирина Дубцова и Филипп Киркоров.

"Ты сказала так, словно какая-то оргия была", - пошутил Позитив.

На фестивале дуэт представил свою новую песню "Е, бой".

Напомним, Дорофеева и Монатик, которые выпустили совместную песню "Глубоко...", поразили поклонников клипом на новый трек.

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Теги:  
Надя Дорофеева, Позитив, Жара, вечеринка, тусовка
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