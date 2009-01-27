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Дрессировщик Юрий Куклачев теперь запрещен в Украине

Сегодня, 12:11

На сайте указано, что представления Куклачева с "пушистой армией" состоялись в Севастополе и Керчи в июле 2015 года.

Юрий Куклачев
Юрий Куклачев Instagram
Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев попал в базу данных сайта "Миротворец".

Его данные появились на портале в понедельник, 22 мая.

В качестве причины указаны "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма".

На сайте указано, что представления Куклачева с "пушистой армией" состоялись в Севастополе и Керчи в июле 2015 года.

Напомним, певец Юрий Антонов теперь тоже запрещен в Украине.

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Дрессировщик, Юрий Куклачев, запрещен, Миротворец
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