Дрессировщик Юрий Куклачев теперь запрещен в Украине

На сайте указано, что представления Куклачева с "пушистой армией" состоялись в Севастополе и Керчи в июле 2015 года.
Его данные появились на портале в понедельник, 22 мая.
В качестве причины указаны "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма".
На сайте указано, что представления Куклачева с "пушистой армией" состоялись в Севастополе и Керчи в июле 2015 года.
Напомним, певец Юрий Антонов теперь тоже запрещен в Украине.