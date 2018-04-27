Друг о состоянии Армена Джигарханяна: есть проблемы

У актера в больнице не нашли никаких критических отклонений, подчеркнул бизнесмен.

У госпитализированного Армена Джигарханяна после обследований нашли "определенные проблемы", отметил его друг Скриншот видео с youtube.com

В больнице у известного российского актера, 82-летнего Армена Джигарханяна после первых обследований никаких критических отклонений не обнаружили.

У актера "есть определенные проблемы", рассказал его друг, бизнесмен Артур Согомонян, пишет РИА Новости.

"Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили… Надеюсь, на следующей неделе (30 апреля — 6 мая — Ред.) уже сможет вернуться в театр", — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Армена Джигарханяна срочно доставили в одну из больниц столицы РФ Москвы с инфарктом, он находится в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже его официальный представитель Элина Мазур говорила, что актер в больнице около часа находился в состоянии комы, но уже пришел в себя. СМИ сообщали, что, по предварительным данным, Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с легкими.

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