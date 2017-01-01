"Друзья взяли под ручки и принесли". Известный российский актер попал в больницу

Собирался утром на пробу, а доехал до больнички, отметил артист.

Сергей Горобченко утверждает, что во время праздников с едой "не жестил" Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 16 декабря, известный российский актер Сергей Горобченко попал в больницу , у него панкреатит (группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы).

Артист на своей странице в Facebook написал, что друзья взяли его "под ручки и принесли", а лечение — "холод, голод и покой".

"Панкреатит — дело тонкое... Так определили. С каждым может...) Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела...!!!) Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить), но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы... Ну и плюс праздники)))", — отметил он.

Ранее участница украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — у себя в соцсети пожаловалась, что во время отдыха в Кении повредила ногу. Узнать больше об инциденте можно здесь.