"Думал, без трусиков". Даша Астафьева поделилась эффектными фото

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1 / 3 Даша Астафьева выложила в Сеть эффектные фото (instagram.com/da_astafieva)

Снимки исполнительницы в соцсети собрали тысячи лайков.

Даша Астафьева выложила в Сеть эффектные фото instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в плаще и в сапогах на высоких подборах.

Эффектные снимки были сделаны в Киеве, они собрали тысячи лайков, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

На одном из фото видно телесное нижнее белье артистки, снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Думал, без трусиков…", — написал total_ua. "Пикантное фото", — считает tatka_boy_. "Было бы эффектнее, если бы под плащом ничего не было... На секунду мне так и показалось", — написал pipiunov.

Напомним, в начале марта Даша Астафьева опубликовала в соцсети фото, на которых она позирует в черном спортивном белье. Снимки певицы собрали тысячи лайков, посмотреть их можно здесь.