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"Думала — подруга". Вера Брежнева похвасталась селфи со старшей дочкой

Сегодня, 15:08

Снимок, опубликованный певицей, в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Брежнева
Вера Брежнева позировала с дочкой Соней Киперман instagram.com/ververa
Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть селфи со своей старшей дочкой — 17-летней Соней Киперман.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа он собрал более 90 тысяч лайков.

"Моя @sonya_kooper приехала", — подписала фото артистка и добавила хэштеги #каникулы, #дочкиматери.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Думала — подруга)", — написала _gyl_mira. "Дочка — красавица)) Вера, и вы — без сомнения))", — отметила lora_gla. "Красавицы!!! Как две сестрички!!!", — отметила marina.4753.

Брежнева,Соня Киперман
Вера Брежнева позировала с дочкой Соней Киперман instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть снимки можно здесь.

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Теги:  
Вера Брежнева, дочь, Соня Киперман
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