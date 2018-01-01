"Думала — подруга". Вера Брежнева похвасталась селфи со старшей дочкой

Снимок, опубликованный певицей, в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Вера Брежнева позировала с дочкой Соней Киперман instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть селфи со своей старшей дочкой — 17-летней Соней Киперман.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа он собрал более 90 тысяч лайков.

"Моя @sonya_kooper приехала", — подписала фото артистка и добавила хэштеги #каникулы, #дочкиматери.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Думала — подруга)", — написала _gyl_mira. "Дочка — красавица)) Вера, и вы — без сомнения))", — отметила lora_gla. "Красавицы!!! Как две сестрички!!!", — отметила marina.4753.

Вера Брежнева позировала с дочкой Соней Киперман instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть снимки можно здесь.

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