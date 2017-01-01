Два года без секса: Юрко Юрченко признался, что он однолюб

Украинский певец откровенно поговорил с журналистами о личной жизни.

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Музыкант, суперфиналист шоу "Х-Фактор" Юрко Юрченко никогда не изменял своей жене и не намерен этого делать.

Об этом артист рассказал в интервью "Обозревателю", прокомментировав свой необычный пост на Facebook от 11 января, в котором написал "Два года без секса".

Многие пользователи соцсети сочли его пост шуткой, однако сам музыкант вполне серьезно настроен.

"Чего же мне шутить? К тому же, в каждой шутке есть доля истины", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему он придерживается ограничения, Юрченко отметил, что он однолюб.

"Так произошло. Я однолюб по жизни. Я не изменял своей жене 20 лет. И не изменяю сейчас", - пояснил музыкант.

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Напомним, Юрко Юрченко и его группа Yurcash соревнуются с другими участниками за право представлять Украину на "Евровидение-2018".