Два подбородка и пивное пузо: располневшего Витаса не узнали поклонники

Певец значительно поправился.

Певец удивил фанатов физической формой Фото: frontnews.eu

Российский певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) шокировал фанатов своим внешним видом. Артист, который всегда выглядел стройным, сейчас потерял физическую форму.

Видео располневшего артиста показали российские СМИ. В ролике, где Витас находится в зале суда за стрельбу из стартового пистолета по воронам, и нарушение правопорядка, певец предстал упитанным, с пузом, пробивающейся на висках сединой и одутловатым лицом.

Витаса не узнал даже судья, который позже принял постановление о семи сутках административного ареста.

Однако на снимках в соцсетях Витас выглядит в приличной физической форме, ведь они так обработаны, что на них трудно понять, как на самом деле выглядит сейчас артист.

На снимках в Instagram певец выбирал удачные ракурсы, чтобы скрыть полноту instagram.com/vitasroom

Певец значительно поправился Скриншот YouTube

Певец значительно поправился Скриншот YouTube

Певец значительно поправился Скриншот YouTube

Напомним, артист вечером 21 марта возле своего дома в подмосковной Барвихе устроил стрельбу, на него пожаловались соседи, и его забрала в отделение полиция.