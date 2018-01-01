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Два подбородка и пивное пузо: располневшего Витаса не узнали поклонники

Сегодня, 10:42

Певец значительно поправился.

Витас
Певец удивил фанатов физической формой Фото: frontnews.eu
Российский певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) шокировал фанатов своим внешним видом. Артист, который всегда выглядел стройным, сейчас потерял физическую форму.

Видео располневшего артиста показали российские СМИ. В ролике, где Витас находится в зале суда за стрельбу из стартового пистолета по воронам, и нарушение правопорядка, певец предстал упитанным, с пузом, пробивающейся на висках сединой и одутловатым лицом.

Витаса не узнал даже судья, который позже принял постановление о семи сутках административного ареста. 

Однако на снимках в соцсетях Витас выглядит в приличной физической форме, ведь  они так обработаны, что на них трудно понять, как на самом деле выглядит сейчас артист. 

Витас
На снимках в Instagram певец выбирал удачные ракурсы, чтобы скрыть полноту instagram.com/vitasroom

Витас
Певец значительно поправился Скриншот YouTube
Витас
Певец значительно поправился Скриншот YouTube
Витас
Певец значительно поправился Скриншот YouTube

Напомним, артист вечером 21 марта возле своего дома в подмосковной Барвихе устроил стрельбу, на него пожаловались соседи, и его забрала в отделение полиция.
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Витас, располнел, лишний вес
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