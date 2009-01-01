Две молодые украинки оказались в списке Forbes

В список 30 Under 30 ежегодно входят лидеры и инноваторы среди смелой и изобретательной молодежи в возрасте до 30 лет.

Даша Шаповалова Instagram

Сразу две украинки — Анна Каренина и Дарья Шаповалова — оказались в престижном рейтинге журнала Forbes 30 Under 30 Europe в категории The Arts.

Об этом пишет vogue.ua.

21-летняя Анна Каренина, дизайнер бренда Anna K, известна как один из самых молодых дизайнеров на международной сцене моды, чьи коллекции начали появляться в десятках мировых модных магазинов, вроде Colette и Luisa Via Roma, в очень молодом возрасте. В свою очередь Дарья Шаповалова, основательница международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и соосновательница международного шоу-рума More Dash, вошла в рейтинг благодаря продвижению многих имен украинских дизайнеров на мировой рынок.

В список 30 Under 30 ежегодно входят лидеры и инноваторы среди смелой и изобретательной молодежи в возрасте до 30 лет. Каждую из десяти категорий презентует 30 лучших из лучших в разных отраслях. В списке за 2017 год представлены номинанты из 51 страны со всех шести континентов мира.

Напомним, Forbes составил рейтинг самых богатых чиновников и нардепов.