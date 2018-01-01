"Движение вверх": BadComedian выпустил обзор, который длится дольше самого фильма

За ночь обзор умудрился набрать более 1,2 миллиона просмотров.

Обзор на фильм "Движение вверх" вышел длиннее самой киноленты. Скрин с видео

Видеоблогер BadComedian сделал обзор на фильм "Движение вверх" с Владимиром Машковым в главной роли, а одним из продюсеров – Никита Михалков . При этом видео длится 2 часа 18 минут, а сама кинолента – 2 часа 13 минут.

За ночь обзор умудрился набрать более 1,2 миллиона просмотров. Это видео попало на первое место в тренды российского YouTube.

В комментариях люди пишут: "Потрясающий обзор. Спасибо Женя", "Посмотрел в три захода не перематывая", "В итоге мы имеем антисоветский и русофобский фильм под соусом псевдопатриотизма", "За этот обзор Женя должен быть удостоен звания "Заслуженный работник культуры" или премии "Просветитель"" и т.п.

"Движение вверх" стал самым кассовым фильмом за всю историю российского проката.

Однако исторические неточности в картине спровоцировали ряд скандалов еще до кинопремьеры. Так, вдовы прототипов сразу нескольких главных героев киноленты заявили, что реальные события в сценарии искажены. Они требовали изменить имена и фамилии персонажей и даже подали в суд на создателей фильма, однако суд встал на сторону создателей ленты.

На исторической недостоверности фильма в своем обзоре сконцентрировался и BadComedian.

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