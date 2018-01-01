Двойник Анджелины Джоли: россиянка поражает сходством с известной актрисой

На фан-старнице голливудской красотки появилось фото россиянки, которая очень похожа на Джоли.

Россиянка Регина Кова поражает Сеть своим сходством с известной голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

На фан-странице голливудской актрисы в Instagram появилось фото, на котором позирует Регина. Подписчики удивленно интересовались, это случайно не сестра или родственница экс-супруги Брэда Питта.

Россиянка и правда очень напоминает актрису: пухлые губы, схожий нос, овал лица. Девушка даже иногда делает макияж как у известной актрисы – тогда их совсем не различить.

Кову обвиняют в том, что она делала множество пластических операций, чтобы добиться сходства с Джоли. Однако уроженка Хабаровска отрицает эти слова, уверяя, что ее внешность натуральна.

Ранее Анджелина Джоли рассказала, что в человеке самое сексуальное.

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