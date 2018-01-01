Джамала неожиданно призналась в давней любви к одному из участников Нацотбора

Певица откровенно сказала, что в студенчестве была влюблена в фронтмена группы "Kozak System".

Украинская певица Джамала во время первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2018" сделала неожиданное признание фронтмену группы "Kozak System" Ивану Леньо.

"Я должна признаться…Ваня был аспирантом, а я только поступила. И я была даже влюблена в Ваню", - сказала артистка.

Она добавила, что в то время все девочки были в него влюблены, ведь он был рокером, чернявым и красивым.

От такого признания музыкант опешил, но потом подошел и обнял Джамалу.

Ранее Сергей Притула потролил участника Нацотбора на "Евровидение-2018".