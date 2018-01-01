Джамала показала трогательные моменты отдыха большой семьей: фото

Певица улетела в Турцию с сестрой и ее семьей.

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала решила провести отпуск с мужем, сыном, сестрой и ее семьей на солнечном побережье Турции.

В Instagram исполнительница поделилась снимками яркого отдыха.

"Я ждала этих дней целый год. Спасибо всей моей семье за терпение и любовь", - подписала знаменитость фото.

Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом поехала в Турцию в гости к своей сестре Эвелине, которая постоянно там проживает. Сестры Джамаладиновы выбрали для фотосессии одинаковые голубые платья и эффектно в них позировали на берегу живописного Средиземного моря.

К снимкам с сыном певица добавляла хэштег "мой первый отпуск с малышом".

Напомним, ранее приехала на Leopolis Jazz Fest во Львов и поделилась с поклонниками в соцсети мыслями и эмоциями в связи с посещением фестиваля.

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