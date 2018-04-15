Джамала рассказала, как рождение ребенка изменило ее жизнь

Артистка поделилась, что даже помощь мамы ей не нужна, так как она все распланировала.

Джамала призналась, что она в поиске няни instagram.com/jamalajaaa

Эксклюзивное интервью она дала ТСН. Победительница "Евровидения" рассказала, что мусульмане делают с волосами младенцев, а также как она совмещает карьеру и материнство.

Джамала рассказала, что к появлению малыша была морально готова, она распланировала все по минутам, и они с мужем Бекиром Сулеймановым справляются без посторонней помощи.

"Я вам скажу, даже, когда приехала мама, и она начала помогать, она может сейчас обидеться, но она была как будто лишняя, потому что я все так себе настроила. Муж - супернянь. Я уже звонила - он кормил, все супер, ребенок спит. Он смотрит", - поделилась Джамала.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)15 Апр 2018 в 8:52 PDT

Певица отметила, что ищет няню для сына, ведь она не планирует уходить в декрет.

"Да, мы в поисках няни, но я не хочу оставлять ребенка кому-то даже на небольшое время. Когда я буду выступать - ведь я не выхожу в декрет, я буду выступать", - добавила молодая мама.

Если по христианской традиции ребенка нельзя стричь до одного года, то у мусульман все совершенно наоборот.

"А у нас наоборот! У нас есть такой прикол. У нас стригут волосы, потом этот вес взвешивают. И на этот вес дают золото и раздают бедным людям", - рассказала Джамала.

Звезда призналась, что с рождением малыша у нее изменилось отношение к жизни.

"Сто процентов, когда у тебя появляется ребенок, о – у тебя появился человек, ради которого ты можешь умереть. Возможно, это звучит пессимистично, но на самом деле это так. Это ощущение рождается одновременно с ребенком", - отметила артистка.

Ранее Джамала показала сногсшибательную фигуру после рождения ребенка.