Джамала рассказала, какие платье шьет для свадьбы

Кольца пара покупала у украинского производителя.

Джамала Instagram

Тренер "Голосу країни", певица Джамала призналась, что подготовка к ее свадьбе идет во всю.

Об этом пишет kp.ua.

Певица призналась, что ее свадьба с Бекиром Сулеймановым будет очень скоро и со свадебными платьями она уже определилась

"Свадьба скоро, но не скажу дату. Платье уже выбрала, и не одно, их сейчас дошивают. Дизайнеры — украино-грузинские. Одно платье будет в крымско-татарском стиле. Кольца покупали у украинского производителя. Сама свадьба будет в смешанном стиле – крымско-татарская и украинская. Расписываться и праздновать будем в Киеве. Конечно же, идеальное место для свадьбы — Крым, но увы… Будет и маленькое свадебное путешествие в Европе", — призналась Джа.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассказали о свадьбе.