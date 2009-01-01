Джамала рассказала о смерти близкого человека

Множество людей поддерживают певицу и выражают ей свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

Джамала Facebook.com

сообщила о потери своего дедушку Айяра Джемалядина.

Об этом она поделилась на своей странице в Facebook.

"Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе пройдет в Кучук Озене в 15.00. Аллах размет ейлесин", — отметила Джа.

Она также сообщила, что похороны (дженазе) состоятся в 15.00. Сама церемония состоится в Кучук Озене (село Малореченское в Крыму).

Множество людей поддерживают певицу в Facebook и выражают ей свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

Напомним, Яна Клочкова сообщила о смерти близкого человека.