Сегодня, 16:13 RSS

Джамала рассказала о смерти близкого человека

Сегодня, 12:31

Множество людей поддерживают певицу и выражают ей свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

Джамала
Джамала Facebook.com
Певица Джамала сообщила о потери своего дедушку Айяра Джемалядина.

Об этом она поделилась на своей странице в Facebook.

"Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе пройдет в Кучук Озене в 15.00. Аллах размет ейлесин", — отметила Джа.

Она также сообщила, что похороны (дженазе) состоятся в 15.00. Сама церемония состоится в Кучук Озене (село Малореченское в Крыму).

Множество людей поддерживают певицу в Facebook и выражают ей свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

Напомним, Яна Клочкова сообщила о смерти близкого человека.

Теги:  
Джамала, дедушка, близкий человек
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...