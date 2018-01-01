Сегодня, 02:55 RSS

Джамала засветила глубокое декольте на съемках клипа: фото

Сегодня, 01:02

Исполнительница снимает видео для своей новой песни "Крылья".

Джамала
Джамала снимает новый клип Фото: Facebook/Джамала
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала начала съемки клипа на песню "Крылья", в котором она сыграет одну из ролей.

"Я умею летать... И умею сниматься в своих видеоклипах", - интригующе подписала Джамала фото со съемочной площадки в Instagram.

На снимках певица предстала в ярком образе – блестящее платье дополнял броский макияж и оригинальная прическа. Серьги в форме геометрической фигуры завершили образ певицы.

Однако внимание пользователей привлекли не только стильные вещи, но и пышное декольте Джамалы, которое выгодно подчеркивал глубокий вырез платья.

"Как перестать любоваться на эту красоту? Невероятная, потрясающая Джа", "Просто королева", "Самая эксцентричная! Самая красивая! Талантливейшая и обожаемая! Артистичная! Гениальна! Джамала!", - написали комментарии подписчики певицы.

Джамала
Фото: Facebook/Джамала

Новая песня Джамалы "Крылья":

Напомним, Джамала решила провести отпуск с мужем, сыном, сестрой и ее семьей на солнечном побережье Турции. Фотографиями отдыха она щедро делилась с поклонниками.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Джамала, декольте, клип
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности