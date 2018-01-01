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Джанабаева удивила поклонников необычным образом: фото

Сегодня, 00:24

Певица выбрала для выхода в свет оригинальный комбинезон.

Джанабаева
Альбина Джанабаева часто демонстрирует безупречный вкус Фото: Instagram/Альбина Джанабаева
Экс-солистка группы Виа-Гра, российская певица Альбина Джанабаева любит модные эксперименты.

В Instagram исполнительница проиллюстрировала анонс новой телепрограммы со своим участием фотографией в оригинальном комбинезоне.

"Смотрите совсем скоро новую программу "Угадай мою пару", - подписала певица совместное фото с певцом Митей Фоминым.

38 летняя Джанабаева подчеркнула стройную фигуру черным комбинезоном с белыми вставками, который надела на синюю блузу.

Некоторые поклонники обратили внимание как раз на образ звезды: "Интересненький комбез", "Ну такое", "Необычно, но здоровски придуманный наряд!".

Джанабаева
Альбина Джанабаева Фото: Instagram/Альбина Джанабаева

Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева опубликовали совместное семейное фото с 14-летним сыном Костей. Ранее знаменитости скрывали своего отпрыска от широкой публики.
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Альбина Джанабаева, комбинезон, образ, мода, стиль, певица
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