Джанабаева впервые за долгое время откровенно рассказала об отношениях с Валерием Меладзе

Певица заверила, что она очень счастлива.

Джанабаева открыто рассказала об отношениях с Меладзе instagram.com/meladze.ru

Экс-"ВиаГра" Альбина Джанабаева, которая несколько лет замужем за Валерием Меладзе, открыто заговорила об отношениях с супругом.

В интервью порталу "Антенна-Телесемь" она призналась, что в их семье были сложные периоды, но теперь она счастлива.

"Скрывать и не афишировать свои отношения - это разные вещи. В нашей с Валерой истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Много что произошло внутри меня, я успокоилась и открыла часть своей жизни. Мне приятно получать обратную связь от подписчиков в Instagram. Я вела довольно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно", - поделилась артистка.

Джанабаева, которая не показывает фотографии своих детей, рассказала о характерах своих сыновей. По ее словам, старший сын – 14-летний Константин умеет отстаивать свое мнение в свойственной ему уравновешенной манере, а вот младший – трехлетний Лука – его полная противоположность, он взрывной ребенок.

"Сейчас ему 14 лет, он вступает в переходный возраст и все чаще отстаивает свое мнение, но меня это не огорчает. Наоборот, горжусь тем, что он такой целостный, тем, что у него на все есть свое мнение. Чтобы на него повлиять, нужно приложить усилия. Он выслушает и может тактично не спорить, но если с чем-то не согласен, останется при своем. Я так привыкла к его поддержке. Здорово, когда сын просто рядом, мы можем обо всем поговорить, он может обнять с высоты своего роста, положить руку на плечо, и сразу становится спокойно. Костя - парень отзывчивый, добрый, справедливый", - поделилась Джанабаева.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 4 Мар 2018 в 11:15 PST

Ранее Валерий Меладзе с супругой вместе вышли в свет.