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Джанет Джексон похудела на 30 килограммов после родов

Сегодня, 19:06

Джанет практически полностью вернулась в дородовую форму.

Джанет Джексон
Джанет Джексон Instagram
Впервые став мамой чуть больше полугода назад, Джанет Джексон не стала затягивать с выходом на сцену: сейчас певица вовсю готовится к мировому турне, которое вынужденно приостановила во время беременности.

Об этом пишет elle.ru.

Параллельно с этим сестра Майкла Джексона ведет бракоразводный процесс с бывшим супругом Виссамом аль-Мана за право единоличной опеки над сыном Иссой — с мужем Джанет рассталась практически сразу после появления на свет малыша.

Как результат — существенные перемены во внешности певицы. Если за время беременности 51-летняя знаменитость набрала порядка 30 килограммов, то спустя всего полгода ей удалось сбросить большую часть лишнего веса. Джанет практически полностью вернулась в дородовую форму.

 


Напомним, актриса Дрю Бэрримор сильно похудела.

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