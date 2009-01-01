Джанет Джексон похудела на 30 килограммов после родов

Джанет практически полностью вернулась в дородовую форму.

Джанет Джексон Instagram

Впервые став мамой чуть больше полугода назад, Джанет Джексон не стала затягивать с выходом на сцену: сейчас певица вовсю готовится к мировому турне, которое вынужденно приостановила во время беременности.

Об этом пишет elle.ru.

Параллельно с этим сестра Майкла Джексона ведет бракоразводный процесс с бывшим супругом Виссамом аль-Мана за право единоличной опеки над сыном Иссой — с мужем Джанет рассталась практически сразу после появления на свет малыша.

Как результат — существенные перемены во внешности певицы. Если за время беременности 51-летняя знаменитость набрала порядка 30 килограммов, то спустя всего полгода ей удалось сбросить большую часть лишнего веса. Джанет практически полностью вернулась в дородовую форму.

Напомним, актриса Дрю Бэрримор сильно похудела.