Джанет Джексон похудела на 30 килограммов после родов

Джанет практически полностью вернулась в дородовую форму.
Об этом пишет elle.ru.
Параллельно с этим сестра Майкла Джексона ведет бракоразводный процесс с бывшим супругом Виссамом аль-Мана за право единоличной опеки над сыном Иссой — с мужем Джанет рассталась практически сразу после появления на свет малыша.
Как результат — существенные перемены во внешности певицы. Если за время беременности 51-летняя знаменитость набрала порядка 30 килограммов, то спустя всего полгода ей удалось сбросить большую часть лишнего веса. Джанет практически полностью вернулась в дородовую форму.
Spotted: Janet Jackson & Baby Eissa In West Hollywood https://t.co/8apnYKnPS4 pic.twitter.com/nSzZs6tlyJ— ThatGrapeJuice (Sam) (@thatgrapejuice) 21 вересня 2017 р.
Напомним, актриса Дрю Бэрримор сильно похудела.