Джанет Джексон после рождения сына приняла ислам

Джанет почти совсем отказалась от светских нарядов.

Джанет Джексон EPA/UPG

50-летняя Джанет Джексон стала мамой две недели назад и почти сразу же после рождения сына приняла ислам.

Об этом пишет kp.ru.

Скорей всего, на этом настоял ее супруг, 42-летний катарский миллиардер Уисамма Аль-Мана. В течении пяти лет он склонял супругу к тому, чтобы стать мусульманкой, но решилась певица только сейчас. Быть может, в благодарность за то, что в таком зрелом возрасте все-таки смогла ощутить радость материнства. К слову, сына супруги решили назвать арабским именем Исса, что в переводе означает Иисус. Папарацци, которые подловили счастливую маму на прогулке отметили, что Джанет почти совсем отказалась от светских нарядов. В ее гардеробе теперь или закрытые, скромные платья, или хиджабы. Так же сдержанно сестра Майкла Джексона одевалась и во время беременности.

Напомним, бывший муж Джанет Джексон рассказал о ее взрослой дочери.