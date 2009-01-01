Джаред Лето сыграет роль основателя Playboy Хью Хефнера

Официальной даты начала производства у фильма пока нет, равно как и даты появления в кинотеатр.

Джаред Лето и Хью Хефнер Popcornnews.ru

Всего лишь несколько дней назад мир потрясла новость о том, что на 92 году жизни скончался Хью Хефнер — легендарный основатель мужского журнала Playboy, а в Голливуде, похоже, собираются "сыграть" на этой громкой новости.

Об этом пишет popcornnews.

Стало известно, что продюсер и режиссер Бретт Рэтнер форсирует производство нового байопика о Хью Хефнере, главная роль в котором досталась Джареду Лето.

Стоит отметить, что Рэтнер давно лелеял планы снять биографическую ленту о Хефнере, однако на протяжении 10 лет этим планам то и дело что-то мешало. Права на байопик переходили из рук в руки, пока наконец-то не вернулись к Рэтнеру, который теперь, на фоне новостей о смерти Хефнера, собирается снять ленту как можно скорее. Сам режиссер уже заявил, что собирается сделать из проекта "целое событие". Джаред Лето к роли Хью Хефнера присматривался уже давно, и еще несколько месяцев назад окончательно договорился с Рэтнером.

Хотя к съемкам картины Рэтнер собирается приступить как можно скорее, официальной даты начала производства у фильма пока нет, равно как и даты появления в кинотеатр.

Напомним, вдова основателя Playboy Хью Хефнера впервые заговорила о его смерти.