Джастин Бибер и Селена Гомес снова вместе

Влюбленные начали встречаться в 2010 году.

Селена и Джастин Instagram

Спустя три года после болезненного расставания 23-летний Джастин Бибер и 25-летняя Селена Гомес дали своим отношениям еще один шанс.

Об этом пишет Сплетник.

Источник близкий к знаменитостям подтвердил изданию Us Weekly, что поп-звезды стали официальной парой после разрыва девушки с 27-летним артистом The Weeknd.

"Селена и Джастин снова вместе. У Селены всегда были чувства к нему. При этом ее друзья хотят, чтобы она была осторожной, поскольку девушка только недавно оправилась после тяжелой операции", — рассказывает инсайдер Us Weekly.

Влюбленные начали свои отношения в 2010 году. После 2013 года они, то расходились, то снова были вместе, но окончательный разрыв произошел в 2015 году.

В январе 2017 года у Селены закрутился роман с Абелем Макконеной Тесфайей, выступающим под псевдонимом The Weeknd. Однако на днях пара объявила о своем расставании, а девушку стали регулярно замечать в компании Джастина, который не скрывал своих намерений вернуть любимую.

Напомним, у Дакоты Джонсон роман с экс-возлюбленным миллиардером Эмбер Херд.