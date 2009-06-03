Джек Николсон ушел на пенсию

Всего же в карьере Николсона — свыше 70 ролей.
Об этом пишет kinoafisha.info.
По крайней мере, на это намекнул Питер Фонда ("Золото Ули", "Поезд на Юму"), сообщивший, что Джек Николсон больше не собирается сниматься в кино.
Питер Фонда с Джеком Николсоном знаком очень близко: еще в 1969 году они познакомились на съемочной площадке фильма "Беспечный ездок" и после этого тесно дружат вот уже многие годы. В интервью изданию The Sun Фонда заявил: "Я не хочу говорить за него, но, в общем-то, Джек вышел на пенсию. Он достаточно сделал в этой жизни, да и в финансовом плане у него все в порядке".
Сам Джек Николсон очередной перерыв в карьере никак не комментирует и на публике практически не появляется — однако стоит отметить, что перерывы длиной в несколько лет между ролями в карьере Николсона не редкость. Так, перед тем, как в 2010 году вернуться на экраны в фильме "Как знать", Джек Николсон отдыхал почти три года, в 2007 году снявшись в "Пока не сыграл в ящик". Всего же в карьере Николсона — свыше 70 ролей, 12 номинаций и 3 победы на "Оскаре".
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