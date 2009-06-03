Джек Николсон ушел на пенсию

Всего же в карьере Николсона — свыше 70 ролей.

Джек Николсон

В последний раз легендарный Джек Николсон , знакомый зрителям по "Сиянию", "Пролетая над гнездом кукушки", "Отступники" и десяткам других фильмов, появлялся на большом экране в 2010 году — и, похоже, актера на киноэкране поклонники больше не увидят.

Об этом пишет kinoafisha.info.

По крайней мере, на это намекнул Питер Фонда ("Золото Ули", "Поезд на Юму"), сообщивший, что Джек Николсон больше не собирается сниматься в кино.

Питер Фонда с Джеком Николсоном знаком очень близко: еще в 1969 году они познакомились на съемочной площадке фильма "Беспечный ездок" и после этого тесно дружат вот уже многие годы. В интервью изданию The Sun Фонда заявил: "Я не хочу говорить за него, но, в общем-то, Джек вышел на пенсию. Он достаточно сделал в этой жизни, да и в финансовом плане у него все в порядке".

Сам Джек Николсон очередной перерыв в карьере никак не комментирует и на публике практически не появляется — однако стоит отметить, что перерывы длиной в несколько лет между ролями в карьере Николсона не редкость. Так, перед тем, как в 2010 году вернуться на экраны в фильме "Как знать", Джек Николсон отдыхал почти три года, в 2007 году снявшись в "Пока не сыграл в ящик". Всего же в карьере Николсона — свыше 70 ролей, 12 номинаций и 3 победы на "Оскаре".

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